УНИКС обыграл АСВЕЛ в топ-16 Еврокубка

Казанский УНИКС обыграл французский АСВЕЛ со счетом 88:84 в овертайме домашнего матча этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал Джон Роберсон. В его активе 20 очков. В составе УНИКСа больше всего очков набрали разыгрывающий Хоаким Колом и тяжелый форвард Стефан Ласме (15). Дабл-дабл (14 очков + 11 передач) оформил Антон Понкрашов.

Сейчас УНИКС занимает второе место в группе "H", АСВЕЛ - третье.

Следующий матч казанская команда проведет на выезде с другим французским коллективом - "Лиможем". Игра состоится 10 января. АСВЕЛ примет итальянскую "Реджо-Эмилию".