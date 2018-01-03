В Apple запустили акцию по замене старых аккумуляторов iPhone

03.01.2018, 16:47 Текст: Виктория Чернышева

В Apple стартовала акция по замене аккумуляторов. Она началась на месяц заявленного ранее срока.

О том, что если батарею в iPhone заменить, смартфон будет работать быстрее, стало известно из сообщений на известном форуме Reddit. В конце декабря в Apple публично извинились перед пользователями и пояснили, что старые аккумуляторы действительно могут замедлять работу гаджетов.

Для того, чтобы разрешить проблему, в компании объявили о замене старых батарей. Акция действует для владельцев iPhone 6 и моделей старше. Аккумулятор, гарантийный срок которого уже вышел, можно поменять с большой скидкой: за 29 долларов вместо 79.

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Как уточняет портал Igen, заменить батарею можно, если она прилично изношена, и имеет менее 80 процентов емкости, по сравнению с новой. Это должен подтвердить специальный диагностический тест.

Замена будет идти весь год - до конца декабря.

Помимо этого, Apple пообещала выпустить в начале года обновление iOS с новыми функциями. Они дадут пользователям больше информации о состоянии батареи их iPhone и о том, как она влияет на производительность гаджета.

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