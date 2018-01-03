В Белграде и Баня-Луке разработана стратегия сохранения сербской нации

Проект совместной декларации Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) и Сербии о сохранении сербской нации практически завершён. Об этом сегодня заявил декан юридического факультета Университета в Белграде и один из разработчиков документа Сима Аврамович.

"Хотя он (документ) будет называться декларацией, что подразумевает прокламацию или обозначение чего-то желаемого, всё же это будет акт, больше носящий юридический, чем политический характер", - подчеркнул эксперт, добавив, что работа по нему практически завершена.

Данную информация подтвердил и президент РС Милорад Додик, сообщивший, что данный документ будет утвержден и представлен общественности уже 15 февраля - в День государственности Сербии. При этом он считает, что декларация должна служить защите интересов всех сербов, независимо от территории, на которой они проживают.

"Наша цель - получить в начале XXI века документ, который будет в состоянии ответить на вызовы нашего времени и будет передан в наследие поколениям сербов, где бы они ни находились, в качестве основы для проведения национальной политики. Предыдущее столетие сербы вправе объявить веком национальных страданий. Поэтому мы должны в последующие десятилетия сделать все, чтобы избежать новых страданий и одновременно укрепить нашу национальную идентичность и национальные государства, Республику Сербскую и Сербию", - считает Додик.

Между тем президент Сербии Александр Вучич отметил, что основная задача декларации - продвижение и защита прав, связанных с сохранением идентичности сербского народа.

"Сербия уважает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, но мы не хотим, чтобы кто-то нас упрекал за то, что мы принадлежим к одному роду и этим гордимся, - отметил политик. - Это наше право, которое не противоречит международным правовым актам и Дейтонскому соглашению - право уважать и сохранять нашу идентичность".

Мнение

В России внимательно следят за процессами на Балканах, стараясь оказывать посильное содействие дружественному сербскому народу. А партия "Единая Россия" даже выступила с инициативой присоединения РФ к обозначенной выше декларации, что могло бы способствовать, в том числе сохранению кириллической письменности.

"В России видят серьёзное давление, которое продолжают оказывать внешние силы из США и НАТО на сербский мир и на Балканы в целом, мы переживаем по поводу драматических событий, которые происходят в Черногории и Македонии. При этом мы продолжаем предлагать мирные, цивилизационные пути решения даже самых застарелых и сложных проблем", - заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета Партии "Единая Россия" Сергей Железняк. Он также добавил, что данное политическое движение "выступает с инициативой подготовки совместной с партиями балканских государств декларации, направленной на сохранение сербской национальной идентичности, культуры, языка и кириллической письменности".

Справка "РГ"

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим конец межэтническому противостоянию.