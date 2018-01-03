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03.01.2018 17:06
Рубрика: В мире

В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку водки в мире

В Копенгагене из бара "Кафе 33" была украдена бутылка водки, стоимость которой составляет 1,3 млн долларов.

Шестикилограммовая бутылка водки сделана из розового, белого и желтого золота и украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт". Пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи, сообщает ТАСС.

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Владелец кафе, коллекционер Бриан Ингберг заявил, что украденная бутылка была жемчужиной его коллекции из 1200 бутылок. Он указал: вор точно знал, за чем шел, поскольку пробыл внутри всего три минуты. Коллекционер подозревает, что за кражей стоит его бывший сотрудник, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа.

Полиция Копенгагена ведет поиски преступника.

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