В Google дали добро на тестирование замены Android

Google позволила разработчикам провести тестирование операционной системы Fuchsia - замены Android.

Как уточняет Chrome Unboxed, над новой ОС в компании начали работать более года назад. Новости о Fuchsia поступили из Google лишь недавно.

По словам вице-президента по разработке Android Дэйва Берка, "Fuchsia - это экспериментальный проект, где интересен открытый исходный ход".

Операционная система открыта для сообщества разработчиков, что помогает ее тестировать и совершенствовать. Она основана на микроядре Zircon и полностью отделена от ядер Linux, которые являются основой Android и Chrome OS.

Для того, чтобы работать с Fuchsia, потребуются два компьютера (хост и целевое устройство).