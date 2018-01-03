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В Google дали добро на тестирование замены Android
Google позволила разработчикам провести тестирование операционной системы Fuchsia - замены Android.
Как уточняет Chrome Unboxed, над новой ОС в компании начали работать более года назад. Новости о Fuchsia поступили из Google лишь недавно.
По словам вице-президента по разработке Android Дэйва Берка, "Fuchsia - это экспериментальный проект, где интересен открытый исходный ход".
Операционная система открыта для сообщества разработчиков, что помогает ее тестировать и совершенствовать. Она основана на микроядре Zircon и полностью отделена от ядер Linux, которые являются основой Android и Chrome OS.
Для того, чтобы работать с Fuchsia, потребуются два компьютера (хост и целевое устройство).
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