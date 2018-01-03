В Греции разбился учебный самолет ВВС

В Греции на Пелопоннесе разбился учебный самолет T-2 военно-воздушных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб военной авиации.

Инцидент произошел в среду в 12:00 по местному времени (13:00 по московскому) в двух морских милях к югу от аэропорта Каламата. Самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки во время тренировочного полета.

Отмечается, что экипаж не пострадал. Уже в 12:04 летчиков поднял вертолет AB-205 ВВС и передал их в подразделение.

Специальная комиссия займется расследованием причин аварии.