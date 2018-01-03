В Перу автобус столкнулся с грузовиком и упал в пропасть

В ДТП с автобусом в Перу погибли 36 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные министерства здравоохранения республики. Ранее была информация о 25 погибших. На месте происшествия продолжают работать врачи, спасатели и психологи.

Напомним, трагедия произошла на Панамериканском шоссе в 70 километрах от столицы Перу. На участке серпантина, известного как "Поворот дьявола", пассажирский транспорт столкнулся с грузовиком. После удара автобус, в котором находились 55 человек, упал в пропасть с высоты 100 метров.