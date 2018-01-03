В Сети появились фото и подробности о Google Pixel 3

В интернете появились изображения и подробности о новом смартфоне от Google - Pixel 3.

Ориентировочно гаджет должны презентовать и отправить в продажу не ранее октября. Как уточняет портал Techadvisor, два последних года Google анонсировала новые телефоны 4 октября, поэтому, не исключено, что и в нынешнем году презентация состоится в этот день.

По данным инсайдеров, гаджет будет работать на новой ОС Android 9.0 P.

Не исключено, что пользователям представят три смартфона Pixel 3 (в Сеть даже попали их предполагаемые кодовые имена - Crosshatch, Albacore и Blueline), с восьмиядерным процессором Snapdragon 845, новым сверхскоростным LTE-модемом Qualcomm, двойной камерой на 16 мегапикселей с возможностью съемки в Ultra HD, улучшенным AI, оперативной памятью до 6 ГБ и встроенной памятью на от 64 до, возможно, 256 ГБ.

Скорее всего, смартфоны получат AMOLED-дисплей с пропорциями 18:9 и функцию беспроводной зарядки.