В Сети появились фото и подробности о Google Pixel 3

03.01.2018, 15:55 Текст: Виктория Чернышева

В интернете появились изображения и подробности о новом смартфоне от Google - Pixel 3.

Ориентировочно гаджет должны презентовать и отправить в продажу не ранее октября. Как уточняет портал Techadvisor, два последних года Google анонсировала новые телефоны 4 октября, поэтому, не исключено, что и в нынешнем году презентация состоится в этот день.

По данным инсайдеров, гаджет будет работать на новой ОС Android 9.0 P.

Видео: Как выглядят Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Не исключено, что пользователям представят три смартфона Pixel 3 (в Сеть даже попали их предполагаемые кодовые имена - Crosshatch, Albacore и Blueline), с восьмиядерным процессором Snapdragon 845, новым сверхскоростным LTE-модемом Qualcomm, двойной камерой на 16 мегапикселей с возможностью съемки в Ultra HD, улучшенным AI, оперативной памятью до 6 ГБ и встроенной памятью на от 64 до, возможно, 256 ГБ.

Скорее всего, смартфоны получат AMOLED-дисплей с пропорциями 18:9 и функцию беспроводной зарядки.

гаджеты
Фото: depositphotos.com
Умные колонки испугали пользователей жуткими звуками 29.12.2017
смартфоны
Фото: depositphotos.com
Xiaomi скопировала у Apple функцию управления жестами 28.12.2017
iPhone 6s подешевел в России до психологической отметки 28.12.2017
Google
Фото: depositphotos.com
Названы самые бесполезные изобретения 2017 года 26.12.2017
Google запустит в Chrome своего блокировщика рекламы 22.12.2017
Google удалит приложения из Chrome Web Store 10.12.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий