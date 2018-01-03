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Рубрика: В мире

В США крыса внесла изменения в расписание авиарейсов

В США авиарейс отменили из-за крысы на борту самолета.

В аэропорту Киева задержали самолет из-за кота-"зайца"

Лайнер компании Alaska Airlines должен был вылететь из международного аэропорта Окленд и направиться в Портленд, но во время подготовки воздушного судна на борт забежал грызун. Бортпроводникам не удалось самостоятельно поймать крысу, поэтому вылет был отложен на неопределенное время.

"Мы продолжим эксплуатировать самолет, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", - цитирует РИА Новости представителя авиакомпании. Лайнер также проверят на возможные повреждения, нанесенные крысой.

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