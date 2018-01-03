"Верка Сердючка": Запрет показа фильмов из РФ на Украине - глупость

Лаша, что называется, не тумбай: украинский певец Андрей Данилко, всем хорошо известный как Верка Сердючка, прямо заявил, что не одобряет ограничительные меры в отношении российского кинематографа.

"Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?" - приводит слова Данилко РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Необходимо чаще выпускать собственные фильмы, а не блокировать доступ на телеэкраны зарубежным конкурентам, добавил он.

Также Данилко плохо относится к тому, что многие актеры и музыканты из РФ теперь не могут приехать на Украину, а критерии, по которым деятелей культуры вносят в "черный список", ему непонятны.