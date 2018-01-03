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"Верка Сердючка": Запрет показа фильмов из РФ на Украине - глупость

Новость 03.01.2018, 01:10 | Текст: Козьма Лоханкин
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Лаша, что называется, не тумбай: украинский певец Андрей Данилко, всем хорошо известный как Верка Сердючка, прямо заявил, что не одобряет ограничительные меры в отношении российского кинематографа.

Фото: Depositphotos
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"Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?" - приводит слова Данилко РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. 

Необходимо чаще выпускать собственные фильмы, а не блокировать доступ на телеэкраны зарубежным конкурентам, добавил он.

Также Данилко плохо относится к тому, что многие актеры и музыканты из РФ теперь не могут приехать на Украину, а критерии, по которым деятелей культуры вносят в "черный список", ему непонятны.

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