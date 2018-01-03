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03.01.2018 14:03
Рубрика: В мире

Во Франции налетчики похитили драгоценности на полмиллиона евро

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Четверо грабителей, вооруженных автоматами и помповыми ружьями, совершили во вторник вечером налет на антикварный салон, который проходил во французском курортном городке Сен-Тропе, что на Лазурном берегу.

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Бандиты в масках ворвались в зал, где были выставлены ювелирные украшения, эксклюзивные модели часов и другие ценные предметы, и приказали всем присутствующим лечь на пол. После этого разбили молотками витрины и забрали большую часть драгоценностей на сумму, как сейчас стало известно, свыше 500 тысяч евро. Вся операция заняла не более десяти минут.

На выходе из здания злоумышленники натолкнулись на патруль жандармерии, который пустился за ними в погоню. Бандиты открыли огонь по жандармам. Те, опасаясь, задеть кого-либо из прохожих, не воспользовались табельным оружием. В итоге налетчикам удалось скрыться. Никто из жандармов не пострадал.

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В Сен-Тропе и близлежащих районах был объявлен план "перехват". Все дороги, ведущие в город, блокированы стражами закона. Вплоть до рассвета над Сен-Тропе барражировал вертолет, оснащенный мощным прибором ночного видения. Однако пока бандитов обнаружить не удалось.

По словам представителя местной прокуратуры, налет совершила шайка высокопрофессиональных преступников.

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