Воевавшую на стороне ДАИШ француженку задержали в Сирии

На севере Сирии поймали француженку, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов мира.

Как пишет газета Ouest-France, 33-летняя Эмили Кёниг занималась вербовкой людей для ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ"). Женщина подпала под влияние радикалов после общения со своим первым супругом, выходцем из Алжира.

Пять лет назад Кёниг отправилась в Сирию, оставив во французском Лорьяне двух детей. По данным спецслужб, она завербовала не менее 200 европейцев.

Как сообщает РИА Новости, Кёниг задержали в лагере для беженцев на севере Сирии.

Мать террористки намерена обратиться в МИД Франции с просьбой способствовать репатриации дочери, которая попросила прощения у "своей семьи, своих друзей и своей страны".