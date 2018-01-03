Жильцам домов будет проще сменить управляющую компанию

Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в Жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома.

Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. "В случае действительно серьезных проступков УК ответственность должна наступать без промедлений", - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

Закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. Причем компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у нее в управлении жилого фонда.

Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение - отказ передать техническую документацию на дом при переходе его в управление новой организации.

В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Это уже открытые организации, название которых совсем немного отличается от того, что имеет работающая УК, управляющая домом. Если у нее накапливаются долги или происходит другая неприятность - компания-двойник приходит ей на смену. Причем, она сразу появляется в платежках жильцов, без процедур смены УК, а из-за схожего названия многие даже не замечают подмены.

Теперь если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии. И потерять право обслуживать дома может довольно много организаций. По результатам мониторинга проекта "Управдом", в России почти 10 процентов всех управляющих компаний не имеют на балансе домов.

Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами. "Ранее лицензии УК были бессрочными, а факты их отзыва единичными", - сообщила "Российской газете" исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Теперь же в сфере ЖКХ может начаться чистка рынка от организаций, которые плохо выполняют свою работу или имеют большие долги.

Также люди получили больше возможностей влиять на градостроительные планы. Если раньше при их обсуждении требовалось личное присутствие на градостроительных слушаниях, то теперь желающие могут направить свое мнение в письменной форме или через Интернет. А также оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта.

Действовавший порядок предусматривал много жалоб со стороны участников публичных слушаний, к примеру, собрания проводились в неудобное время, число присутствующих было ограничено размером зала.

Попрощаться в 2018 году нам придется и с термином жилье "эконом-класса". Его заменит "стандартное жилье". Изменение термина соответствует тенденциям на рынке недвижимости. В бюджетной категории сегодня реализуется недвижимость с хорошими дворами, инфраструктурой. И такое жилье трудно назвать словом "эконом".