Недвижимость итоги года

Рубрика: Экономика
Проект: Недвижимость. Итоги года

03.01.2018 16:27
Текст: Ирина Жандарова

Жильцам домов будет проще сменить управляющую компанию

Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в Жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома.

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. "В случае действительно серьезных проступков УК ответственность должна наступать без промедлений", - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

Закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. Причем компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у нее в управлении жилого фонда.

Фото: depositphotos
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Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение - отказ передать техническую документацию на дом при переходе его в управление новой организации.

В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Это уже открытые организации, название которых совсем немного отличается от того, что имеет работающая УК, управляющая домом. Если у нее накапливаются долги или происходит другая неприятность - компания-двойник приходит ей на смену. Причем, она сразу появляется в платежках жильцов, без процедур смены УК, а из-за схожего названия многие даже не замечают подмены.

Теперь если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии. И потерять право обслуживать дома может довольно много организаций. По результатам мониторинга проекта "Управдом", в России почти 10 процентов всех управляющих компаний не имеют на балансе домов.

Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами. "Ранее лицензии УК были бессрочными, а факты их отзыва единичными", - сообщила  "Российской газете" исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Теперь же в сфере ЖКХ может начаться чистка рынка от организаций, которые плохо выполняют свою работу или имеют большие долги.

Фото: depositphotos
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Также люди получили больше возможностей влиять на градостроительные планы. Если раньше при их обсуждении требовалось личное присутствие на градостроительных слушаниях, то теперь желающие могут направить свое мнение в письменной форме или через Интернет. А также оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта.

Действовавший порядок предусматривал много жалоб со стороны участников публичных слушаний, к примеру, собрания проводились в неудобное время, число присутствующих было ограничено размером зала.

Попрощаться в 2018 году нам придется и с термином жилье "эконом-класса". Его заменит "стандартное жилье". Изменение термина соответствует тенденциям на рынке недвижимости. В бюджетной категории сегодня реализуется недвижимость с хорошими дворами, инфраструктурой. И такое жилье трудно назвать словом "эконом".