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04.01.2018 16:23
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Кузьмина выиграла спринт в немецком Оберхофе

Текст: Илья Трисвятский
Выступающая под флагом Словакии уроженка нашей страны двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина (Шипулина) выиграла спринтерскую гонку на дистанции 7,5 км в рамках четвертого этапа Кубка мира 2017/18 по биатлону на трассе немецкого Оберхофа. Россиянки продолжили свою затяжную безмедальную серию в рамках КМ.

Кузьмина, допустившая свой единственный промах в стрельбе из положения лежа, выиграла у серебряного призера финки Кайсы Макарайнен очень много для такой короткой гонки - 35,4 секунды. Третий результат показала представительница Чехии Вероника Виткова - отставание от победительницы в 40,1 секунды. Далее в итоговом протоколе идут немка Франциска Хильдебранд (47,0), француженка Жюстин Бреза (53,4) и представительница Польши Вероника Новаковска (1.07,6).

Фото: РИА Новости
Антон Шипулин: У меня не та форма, чтобы конкурировать с соперниками

Для Кузьминой это уже третья победа в нынешнем розыгрыше Кубка мира, родная сестра нашего ведущего биатлониста Антона Шипулина упрочила свое лидерство в общем зачете.

Лучшей из россиянок в спринте стала чемпионка мира 2015 в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт - 15-е место (2 промаха, отставание от Кузьминой - 1.24,6). Остальные биатлонистки нашей сборной выступили так: Дарья Виролайнен - 37-я, Татьяна Акимова - 38-я, вне очковой зоны и без права выступить в 10-километровой гонке преследования - Виктория Сливко (67-е место) и Светлана Миронова (72-е).

Поскольку на старт гонки преследования участницы выходят с гандикапом/отставанием по итогам спринта, то в пасьюте медальные шансы россиянок крайне незначительны. Скорее всего, затяжная серия гонок в рамках Кубка мира без наград у женской сборной России продолжится.

Справка "РГ"

В середине декабря 2016 года Татьяна Акимова на этапе КМ в Нове-Место (Чехия) взяла "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования. Далее россиянки ни разу не взошли на пьедестал по итогам личных и эстафетных гонок Кубка мира (микст не в счет). Личных стартов, с учетом сегодняшней гонки, с тех пор состоялось 28, командных - 5, то есть всего 33 выступления подряд без наград.

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