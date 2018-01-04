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04.01.2018 14:02
Рубрика: В мире

Бывший глава штаба Трампа подал иск в отношении спецпрокурора Мюллера

Текст: Андрей Васильев

Пол Манафорт, глава избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году, подал иск в отношении спецпрокурора Роберта Мюллера и попросил федеральный суд "урезать его полномочия".

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Как отмечает The New York Times, "это решение может усилить аргументы республиканцев по дискредитации расследования, которое растянулось дольше, чем ожидал Белый дом". Этот "неординарный", по оценке политологов, шаг бывшего советника Трампа, сыгравшего большую роль в его избрании на пост президента США, отвечает намерениям самого главы Белого дома. Дональд Трамп называет ведущееся расследование в отношении его окружения как "политически мотивированную охоту на ведьм", бросающего "тень на его администрацию" и, по его мнению, "на всю страну".

Манафорт утверждает в иске, что Мюллер "зашел слишком далеко". Он подал иск в суд не только на Мюллера, но и на Рода Розенштейна, заместителя генерального прокурора, который, не заручившись ходатайством генпрокурора США назначил Роберта Мюллера на должность главы спецкомиссии по России. В иске говорится о том, что Розенштейн дал Мюллеру "неправомерные исключительные полномочия". Манафорт попросил федерального судью отклонить обвинительный акт против него.

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Напомним, что в рамках ведущегося расследования прокуроры предъявили Манафорту обвинения в отмывании денег, но не связанные с вмешательством со стороны России в выборы и избирательную кампанию Трампа.

Как отмечают аналитики, "стратегия Манафорта заключается в тонком юридическом маневре, который должен вынудить прокуроров раскрыть подробности о масштабах расследования". Иск, по оценке экспертов, отвечает настроениям республиканцев, которые пытаются дискредитировать расследование, ведущееся спецкомиссией Роберта Мюллера. В качестве доказательства ее "политической ангажированности" республиканцы напоминают о текстовых сообщениях против Трампа, отправленных агентами ФБР, которых Мюллер уже отстранил от ведущегося расследования.

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