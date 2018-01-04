CAS вынес вердикт в пользу наших мастеров бобслея и скелетона

Международный спортивный арбитражный суд (CAS), базирующийся в швейцарской Лозанне, отклонил иск Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) к своей же собственной Антидопинговой Панели по поводу снятия временного отстранения от стартов ряда российских мастеров бобслея и скелетона, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Предыстория вопроса такова: в ноябре-декабре прошлого года Международный олимпийский комитет по результатам работы специальной комиссии Самуэля Шмида, опиравшейся в основном на показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и оперируя крайне сомнительной доказательной базой, пожизненно дисквалифицировал ряд российских спортсменов, в том числе победителя Сочи-2014 Александра Третьякова (скелетон), а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, скелетонисток Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Елену Никитину, их результаты на домашних зимних Играх аннулированы.

Однако Антидопинговая Панель IBSF (самостоятельная комиссия внутри международной федерации) оставила в силе ранее принятое решение об отмене временного отстранения от стартов указанных атлетов. В сложившейся парадоксальной ситуации, как с точки зрения здравого смысла, так и с юридической позиции, IBSF подала апелляцию в CAS на решение своей же собственной, но де-юре самостоятельной комиссии.

Сейчас CAS эту апелляцию отклонил, так что Третьяков, Орлова, Потылицына, Никитина, Хузин, Касьянов, Пушкарев по-прежнему могут выступать на официальных международных соревнованиях - этапах Кубка мира, Кубка Европы и на других турнирах.

Таким образом, создан прецедент, позволяющий почти всем дисквалифицированным МОК российским спортсменам надеяться на успешный исход их апелляций в CAS по поводу решений Международного олимпийского комитета.