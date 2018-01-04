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04.01.2018 16:32
Рубрика: Спорт

CAS вынес вердикт в пользу наших мастеров бобслея и скелетона

Текст: Илья Трисвятский
Международный спортивный арбитражный суд (CAS), базирующийся в швейцарской Лозанне, отклонил иск Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) к своей же собственной Антидопинговой Панели по поводу снятия временного отстранения от стартов ряда российских мастеров бобслея и скелетона, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Предыстория вопроса такова: в ноябре-декабре прошлого года Международный олимпийский комитет по результатам работы специальной комиссии Самуэля Шмида, опиравшейся в основном на показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и оперируя крайне сомнительной доказательной базой, пожизненно дисквалифицировал ряд российских спортсменов, в том числе победителя Сочи-2014 Александра Третьякова (скелетон), а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, скелетонисток Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Елену Никитину, их результаты на домашних зимних Играх аннулированы.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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Однако Антидопинговая Панель IBSF (самостоятельная комиссия внутри международной федерации) оставила в силе ранее принятое решение об отмене временного отстранения от стартов указанных атлетов. В сложившейся парадоксальной ситуации, как с точки зрения здравого смысла, так и с юридической позиции, IBSF подала апелляцию в CAS на решение своей же собственной, но де-юре самостоятельной комиссии.

Сейчас CAS эту апелляцию отклонил, так что Третьяков, Орлова, Потылицына, Никитина, Хузин, Касьянов, Пушкарев по-прежнему могут выступать на официальных международных соревнованиях - этапах Кубка мира, Кубка Европы и на других турнирах.

Таким образом, создан прецедент, позволяющий почти всем дисквалифицированным МОК российским спортсменам надеяться на успешный исход их апелляций в CAS по поводу решений Международного олимпийского комитета.

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