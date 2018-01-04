ФССП открыла "горячую линию", где оперативно можно узнать о долгах

Все праздничные новогодние дни будет работать "горячая линия", где россияне смогут узнать о наличии либо отсутствии у них долгов. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

"До 9 января по вопросам, связанным с временным ограничением на выезд из Российской Федерации, необходимо обращаться в дежурные части территориальных органов ФССП. Телефоны указаны в разделе "контакты" сайтов территориальных органов",- говорится в сообщении пресс-службы ФССП России.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в новогодние праздники будут специально дежурить в московских аэропортах, чтобы помочь должникам погасить задолженности и в последующем аннулировать запрет на выезд из страны.

По данным УФССП по Москве (на 1 декабря), более 132 тысяч россиян временно ограничены в выезде из России. Свыше 22 тысяч из них - по алиментным обязательствам.

Напомним, в конце прошлого года судебных приставов наделили правом возбуждать административные производства в отношении должников по алиментам. Ранее для этого приставы привлекали полицию.