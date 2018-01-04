ХСС предостерег немецких социал-демократов от излишнего оптимизма

Лидеры партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в блок с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель, советуют Социал-демократической партии (СДПГ) не предъявлять к партнерам завышенных требований на начинающихся 7 января переговорах о создании коалиции в Бундестаге. С таким заявлением выступил лидер ХСС Хорст Зеехофер.

"От лица ХСС я хочу подчеркнуть, что мы хотим формирования такой коалиции, лично я в этом плане испытываю уверенность и сделаю все, что от меня зависит. Это можно реализовать, если наши потенциальные партнеры не будут заходить слишком далеко. Такая сильная страна, как Германия, нуждается в стабильном правительстве, и любые альтернативы - правительство меньшинства или же перевыборы - меня не привлекают", - очертил позиции партии Зеехофер.

По его словам, ХСС не против создания коалиции с СДПГ, но с оговоркой, что эта партия "будет выступать за модернизацию нашей страны, за безопасность и за рост, а не будет просто обозначать темы, взятые из старого социалистического багажа". "Интеграция, беженцы, миграция - именно эти темы будут играть первостепенную роль", - обозначил Зеехофер спорные точки предстоящих коалиционных переговоров.

По этим вопросам ХСС занимает жесткую позицию: предлагает сократить социальные выплаты мигрантам, и даже ограничить для некоторых из них свободу передвижения по Германии.

Напомним, на минувших парламентских выборах блок ХДС/ХСС получил 33% голосов немецких избирателей, а СДПГ - 20%. При этом переговоры о создании иной коалиции - с участием "зеленых" и Свободной демократической партии - окончились провалом. В случае если ХДС/ХСС и СДПГ не удастся в ходе пятидневных переговоров достичь договоренности о коалиции и правительстве, речь будет идти уже о новых парламентских выборах.