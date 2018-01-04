ХСС предостерег немецких социал-демократов от излишнего оптимизма

Новости

СМИ: Пак Кын Хе грозит пожизненное заключение 07:27
СМИ: Сеул предложит Пхеньяну провести совместные мероприятия в честь ОИ 07:18
Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина 06:56
В Приморье тепловоз сбил двух девушек 06:33
ФБР инициировало расследование в отношении "Фонда семьи Клинтон" 06:23
Сеул и Пхеньян проведут переговоры по участию КНДР в Олимпиаде 9 января 05:36
Голубой тунец весом 405 килограммов продан за 323 тысячи долларов 05:34
Киев опроверг заявление Варшавы о тысячах украинских беженцев 05:21
Последний сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны в 2019 году 04:38
В штате Нью-Джерси более 20 человек пострадали от угарного газа 04:25
Задержанная в Латвии российская журналистка вернулась в РФ 03:48
На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод 03:35
РФ отреагировала на решение США и Южной Кореи по военным учениям 03:09
Информация об ограблении магазина в центре Москвы не подтвердилась 02:41
Из-за снежного шторма 67 тысяч жителей Канады остались без света 02:15
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иране 01:57
Полиция проверит данные об ограблении магазина в центре Москвы 01:41
В Госдуме назвали агонией заявление МИД Украины о "билете в один конец" 01:26
Художник Владимир Янкилевский скончался на 80-м году жизни 00:54
США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности 00:28
Один человек погиб в результате аварии на МКАД 00:02
Минфин США ввел санкции против иранских компаний 04.01.2018
В Киеве пожаловались, что Берлин и Париж стараются "не злить" Москву 04.01.2018
Премьер Бранденбурга отказался приветствовать американские танки 04.01.2018
Клинцевич: Украина тиражирует худшие образцы советского прошлого 04.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
04.01.2018 21:32
Рубрика: В мире

ХСС предостерег немецких социал-демократов от излишнего оптимизма

Текст: Петр Лихоманов

Лидеры партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в блок с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель, советуют Социал-демократической партии (СДПГ) не предъявлять к партнерам завышенных требований на начинающихся 7 января переговорах о создании коалиции в Бундестаге. С таким заявлением выступил лидер ХСС Хорст Зеехофер.

"От лица ХСС я хочу подчеркнуть, что мы хотим формирования такой коалиции, лично я в этом плане испытываю уверенность и сделаю все, что от меня зависит. Это можно реализовать, если наши потенциальные партнеры не будут заходить слишком далеко. Такая сильная страна, как Германия, нуждается в стабильном правительстве, и любые альтернативы - правительство меньшинства или же перевыборы - меня не привлекают", - очертил позиции партии Зеехофер.

Фото: REUTERS/Luc Gnago
Социал-демократы Германии собираются выдвинуть условия Меркель

По его словам, ХСС не против создания коалиции с СДПГ, но с оговоркой, что эта партия "будет выступать за модернизацию нашей страны, за безопасность и за рост, а не будет просто обозначать темы, взятые из старого социалистического багажа". "Интеграция, беженцы, миграция - именно эти темы будут играть первостепенную роль", - обозначил Зеехофер спорные точки предстоящих коалиционных переговоров.

По этим вопросам ХСС занимает жесткую позицию: предлагает сократить социальные выплаты мигрантам, и даже ограничить для некоторых из них свободу передвижения по Германии.

Напомним, на минувших парламентских выборах блок ХДС/ХСС получил 33% голосов немецких избирателей, а СДПГ - 20%. При этом переговоры о создании иной коалиции - с участием "зеленых" и Свободной демократической партии - окончились провалом. В случае если ХДС/ХСС и СДПГ не удастся в ходе пятидневных переговоров достичь договоренности о коалиции и правительстве, речь будет идти уже о новых парламентских выборах.

Главное сегодня

На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод
Сеул и Пхеньян проведут переговоры по участию КНДР в Олимпиаде 9 января
Задержанная в Латвии российская журналистка вернулась в РФ
Последний сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны в 2019 году
В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость