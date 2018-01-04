Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с осени 2014 года

Фондовый индекс РТС превысил днем в четверг, 4 января, отметку 1200 пунктов, следует из данных Московской биржи. В последний раз он достигал такой отметки в сентябре 2014 года.

По состоянию на 13.57 мск, максимальное значение индекса РТС в четверг составляло 1202,48 пункта. По сравнению с закрытием предыдущих торгов он рос примерно на 1,5 процента. Индекс МосБиржи (бывший ММВБ) в четверг днем также рос примерно на 1,3 процента, достигая на максимуме отметки 2182,08 пункта.

Как ранее сообщала Московская биржа, в новогодние праздники торги на валютном, фондовом и срочном рынке, а также на рынках драгметаллов и депозитов будут проводиться 3,4 и 5 января. С 6 по 8 января торги на Мосбирже проводиться не будут, также они не проводились 30 и 31 декабря 2017 года и 1 и 2 января 2018 года.