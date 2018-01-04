Известен третий участник "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу

БК "Новосибирск" стал третьим участником "Финала четырех" розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Действующий обладатель трофея в ответном матче четвертьфинала на своей площадке переиграл команду ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) со счетом 83:57, ликвидировав возникший после гостевого матча дефицит в 19 очков (56:75).

Сибиряки, которые в прошлом сезоне в Екатеринбурге выиграли "Финал четырех" Кубка России 2016/17, столкнулись с непростой задачей - отыграть 19 очков у одного из своих непосредственных конкурентов по чемпионату Суперлиги 1. Причем здесь команды соседствуют в турнирной таблице на пятом-шестом местах (из 14 участников) - по 13 побед и 7 поражений в 20 проведенных матчах.

Тем не менее, БК "Новосибирск" с ходу приступил к решению поставленной задачи. В конце стартовой четверти хозяева лидировали 9 очков (23:14), а в середине третьей 10-минутки встречи общий счет был уже в их пользу - 57:37 в матче и "плюс 1" по сумме двух противостояний. Однако затем команда из Ревды усилила сопротивление. Снова выйти на победный рубеж новосибирцам удалось лишь за 6.13 до сирены об окончании основного времени игры - 70:50 после штрафного броска в исполнении Александра Мартынова. Интрига держалась до последней минуты, а решающими стали точной бросок Андрея Кирдячкина и штрафные все того же Мартынова. Итоговая разница - "плюс 7" в пользу БК "Новосибирск".

У победителей гроссмейстерской результативностью отличился когда-то привлекавшийся даже на сборы национальной команды Сергей Токарев - 33 набранных очка, в том числе пять попаданий с дальней дистанции и все четыре реализованных штрафных.

- Сделав анализ первого матча, было понятно, что команда соперника опытная, мощная, и в долгом нападении мы просто вязнем, - сказал наставник БК "Новосибирск" Владимир Певнев. - Мы дома постарались действовать более агрессивно в атаке, убыстрить игру. Считаю, это получилось. В первой половине у нас было две проблемы: Ключников из стана оппонентов и подборы. В перерыве все внимание команды было направлено на это - выключить Ключникова и отсечь на щите. Я рад, что игроки меня услышали, выполнили установку. Каждый из ребят выполнил свою работу. Токарев вновь проявил свои лучшие лидерские качества, набрав 33 очка. В этом матче он был похож на себя в чемпионский сезон, когда никого не замечал из соперников в Суперлиге.

Ранее в "Финал четырех" (состоится 9-11 февраля, место проведения определяется) Кубка России вышли представитель Единой лиги ВТБ и выигравший пока все 11 матчей в континентальном Еврокубке 2017/18 "Локомотив-Кубань" (Краснодар), плюс еще одна команда из элиты интернационального турнира (совмещенного с первенством страны) БК "Нижний Новгород".

Завтра, 5 января, состоится заключительный ответный матч четвертьфинала в паре БК "Иркут" (Иркутск) - "Купол-Родники" (Ижевск). Здесь первая встреча завершилась со счетом 59:52 в пользу ижевского клуба. Одна полуфинальная пара Кубка уже известна: "Локомотив-Кубань" - БК "Новосибирск".