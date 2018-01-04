Новости

Трамп пообещал помочь межкорейскому диалогу 19:14
Названа причина смерти украинской правозащитницы Ноздровской 18:26
Известен третий участник "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу 18:09
В Минске стартовал XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея 18:02
Вашингтон и Сеул отменили учения на время Олимпиады 17:56
В Саратовской области похоронили погибшего в Сирии летчика 17:55
Защищать военнослужащих Северной Осетии будут новейшие "Соколы" 17:40
Похоронен погибший в Сирии пилот вертолета Ми-24 17:39
Для россиян продолжительность полета в Каир сократится вдвое 17:34
Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта 17:26
Северная Осетия получит 8,2 млрд рублей на строительство соцобъектов 17:14
Под Москвой ель задавила дровосека 16:54
Прокуратура занялась сгоревшим автобусом в центре Петербурга 16:49
Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств 16:43
Джиллиан Андерсон ушла из сериала "Американские боги" 16:41
Путин продлил ограничения на перевозки из Украины через Россию 16:35
Владимир Путин изменил состав Совбеза 16:33
Трамп хочет знать избирателей поименно 16:25
Французы назвали сериал "Твин Пикс" лучшим полнометражным фильмом года 16:21
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП 15:55
РФ будет добиваться международной реакции на высылку журналистов из Латвии 15:53
Безвизовые туристы из 15 стран посетили Гродно и окрестности в праздники 15:48
Умер Аарон Аппельфельд, "писатель Холокоста" 15:45
В Иркутской области при пожарах погибли семь человек 14:51
МИД: Вашингтон подрывает договоренности по иранской ядерной программе 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
04.01.2018 18:09
Рубрика: Спорт

Известен третий участник "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский

БК "Новосибирск" стал третьим участником "Финала четырех" розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Действующий обладатель трофея в ответном матче четвертьфинала на своей площадке переиграл команду ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) со счетом 83:57, ликвидировав возникший после гостевого матча дефицит в 19 очков (56:75).

Фото: Михаил Синицын / РГ
Баскетболисты ЦСКА в рамках Евролиги отправятся в Испанию

Сибиряки, которые в прошлом сезоне в Екатеринбурге выиграли "Финал четырех" Кубка России 2016/17, столкнулись с непростой задачей - отыграть 19 очков у одного из своих непосредственных конкурентов по чемпионату Суперлиги 1. Причем здесь команды соседствуют в турнирной таблице на пятом-шестом местах (из 14 участников) - по 13 побед и 7 поражений в 20 проведенных матчах.

Тем не менее, БК "Новосибирск" с ходу приступил к решению поставленной задачи. В конце стартовой четверти хозяева лидировали 9 очков (23:14), а в середине третьей 10-минутки встречи общий счет был уже в их пользу - 57:37 в матче и "плюс 1" по сумме двух противостояний. Однако затем команда из Ревды усилила сопротивление. Снова выйти на победный рубеж новосибирцам удалось лишь за 6.13 до сирены об окончании основного времени игры - 70:50 после штрафного броска в исполнении Александра Мартынова. Интрига держалась до последней минуты, а решающими стали точной бросок Андрея Кирдячкина и штрафные все того же Мартынова. Итоговая разница - "плюс 7" в пользу БК "Новосибирск".

У победителей гроссмейстерской результативностью отличился когда-то привлекавшийся даже на сборы национальной команды Сергей Токарев - 33 набранных очка, в том числе пять попаданий с дальней дистанции и все четыре реализованных штрафных.

- Сделав анализ первого матча, было понятно, что команда соперника опытная, мощная, и в долгом нападении мы просто вязнем, - сказал наставник БК "Новосибирск" Владимир Певнев. - Мы дома постарались действовать более агрессивно в атаке, убыстрить игру. Считаю, это получилось. В первой половине у нас было две проблемы: Ключников из стана оппонентов и подборы. В перерыве все внимание команды было направлено на это - выключить Ключникова и отсечь на щите. Я рад, что игроки меня услышали, выполнили установку. Каждый из ребят выполнил свою работу. Токарев вновь проявил свои лучшие лидерские качества, набрав 33 очка. В этом матче он был похож на себя в чемпионский сезон, когда никого не замечал из соперников в Суперлиге.

Определился второй участник "Финала четырех" Кубка России по баскетболу

Ранее в "Финал четырех" (состоится 9-11 февраля, место проведения определяется) Кубка России вышли представитель Единой лиги ВТБ и выигравший пока все 11 матчей в континентальном Еврокубке 2017/18 "Локомотив-Кубань" (Краснодар), плюс еще одна команда из элиты интернационального турнира (совмещенного с первенством страны) БК "Нижний Новгород".

Завтра, 5 января, состоится заключительный ответный матч четвертьфинала в паре БК "Иркут" (Иркутск) - "Купол-Родники" (Ижевск). Здесь первая встреча завершилась со счетом 59:52 в пользу ижевского клуба. Одна полуфинальная пара Кубка уже известна: "Локомотив-Кубань" - БК "Новосибирск".

Главное сегодня

В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость
Корреспондент ВГТРК выдворена из Латвии
Пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно
МВД ужесточит ответственность за хищения с банковских счетов
"Газпром" уложил больше 700 км морского участка "Турецкого потока"