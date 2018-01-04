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04.01.2018 14:44
Рубрика: Экономика

Кабмин одобрил финансирование приграничного сотрудничества с Литвой

Текст: Роман Маркелов

Правительство одобрило проект соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия-Литва" на 2014-2020 годы. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Программа является инструментом реализации совместных проектов Калининградской области с приграничными регионами Литвы, говорится в справке к документу. Ее общий бюджет составляет 25,5 миллиона евро, из них взнос Евросоюза - 17 миллионов евро.

Соглашение предусматривает, что Россия софинансирует программу через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). После ратификации соглашения российский взнос в программу из федерального бюджета составит 8,5 миллионов евро (4,2 миллиона в 2018 году, 3,2 миллиона в 2019 году, а также 1,1 миллион - в 2020 году).

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