Кабмин внесет в Госдуму законопроект о поддержке трудовой мобильности

Правительство внесет в Госдуму законопроект о поддержке и повышении трудовой мобильности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Целью законопроекта стало упрощение условий участия работодателей и населения в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов, говорится в справке на сайте кабмина. "Законопроектом, в частности, предлагается исключить необходимость учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ и предоставить органам государственной власти субъектов Федерации право устанавливать порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу и исключению из нее", - поясняется в описании документа. Правительство также предлагает предоставить право некоторым субъектам РФ менять в региональных программах список работодателей или профессий, на которые предполагается привлечение работников.

Чтобы увеличить количество работодателей, участвующих в региональных программах, Кабмин предложил отказаться от требования к работодателю не сокращать штат работников в период получения и использования финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом, а также от проверок работодателя на этапе выдачи сертификата. Кроме того, минимальная продолжительность срочного трудового договора в рамках региональной программы может быть сокращена с трех лет до двух.