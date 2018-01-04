Какие изменения ждут систему образования в 2018 году

Педагогов научат работать с одаренными детьми и аутистами, ученики сдадут русский устно, а выпускников колледжей отправят на демонстрационный экзамен. "РГ" рассказывает об этих и других изменениях в образовании.

Главные новшества этого года в школах - уроки шахмат и астрономии. Шахматы в начальной школе могут стать обязательными, а для средней школы они войдут в программы дополнительного образования.

По-новому будет проходить экспертиза учебников. Возможно, изменения коснутся учебников истории. Министр образования и науки Ольга Васильева поддержала предложение изучать современную историю и в 10-м, и в 11-м классах, а нынешние книги рассчитаны на то, что весь материал дается более сжато, но за один 10-й класс.

C марта 2018 года Образовательный центр "Сириус" запускает программу профпереподготовки для 500 педагогов, которые будут работать в региональных центрах для одаренных по планам, материалам и методике "Сириуса". С января начинается набор педагогов на эту программу.

Всех будущих учителей познакомят с основами дефектологии. Педагогов-дефектологов будут готовить не только к работе в системе образования, но и в здравоохранении, социальной сфере. Дефектологов для работы с малышами-аутистами, детьми с комплексными нарушениями обучат по особым программам. Кроме того, появятся программы подготовки и переподготовки тьюторов, ассистентов для детей с ОВЗ.

В колледжах и техникумах выпускникам придется сдавать демонстрационный экзамен и показать, как они научились применять знания на деле. Не менее 14 тысяч студентов колледжей и техникумов сдадут в этом году такой экзамен. В пилотном проекте будут участвовать 15-20 регионов. Продолжится работа по введению новых стандартов, которые готовятся вместе с работодателями и созданию доступных условий для обучения инвалидов.

За этот год опорные университеты должны появиться в 50 регионах страны. Главные цели опорных вузов - удержать в регионах талантливых абитуриентов и создать благоприятные условия для социально-экономического развития регионов. Для этого вузам обещано повышенное финансирование. Причем на статус опорного могут претендовать не только вузы Минобрнауки России, но и других ведомств. Сегодня в стране создано уже 33 опорных университета.

С осени 2018 года продолжится программа льготных кредитов на учебу. Напомним, программа действует уже восемь лет, за это время выдано 10 тысяч кредитов. Для студентов эта программа очень важна, так как цена учебы в ведущих вузах сегодня очень высока. В среднем это 300 тысяч рублей в год, а есть программы и по 400, и даже по 600 тысяч!

В ближайшее время студенты педвузов получат право вести кружки и секции. Необходимые изменения в профстандарт педагога дополнительного образования сейчас вносятся, и есть надежда, что уже с 1 сентября студенты, начиная с третьего курса, смогут быть руководителями кружков и секций.

С сентября на 4 процента увеличатся студенческие стипендии.

Еще новость для вузов: Рособрнадзор планирует в 2018 году перевести в электронный вид всю процедуру по лицензированию и аккредитации вузов. Ход документов можно будет отследить в личном кабинете. Свидетельства о лицензии и государственной аккредитации тоже получат электронный вид. Сейчас они выдаются только в бумажной форме. В личном кабинете, а его на сайте заведет каждый университет, будут появляться и уведомления, которые отправляет Рособрнадзор вузу.

В этом году Минобрнауки готовится пересмотреть механизмы финансирования некоторых сфер своей работы. Это касается науки, строительства общежитий, ремонта, закупок лабораторного оборудования. А каждый вуз должен планировать свою работу не менее чем на три года вперед.

"Будет расширена практика конкурсов, а с комиссиями - очными и заочными - придется расстаться", - предупредила Васильева.