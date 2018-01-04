Клинцевич: Украина тиражирует худшие образцы советского прошлого

Киевские власти тиражируют самые неприглядные страницы советского прошлого, угрожая своим гражданам, желающим посетить Россию. Такое мнение высказал журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление украинского МИД.

"Поездка украинцев в Россию - нередко билет в один конец", - такая запись появилась в Twitter ведомства. Дипломаты советуют украинцам задуматься и не причинять страдания своим родным, апеллируя к данным СБУ, которая обвинила Россию в "антиукраинских провокациях".

"МИД Украины, назвав поездку в Россию "билетом в один конец", прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок", - отметил Клинцевич. "Но если тактика шантажа и запугивания не сработает, что тогда? Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины?" - недоумевет парламентарий.

"Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связана с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы", - заключил он.