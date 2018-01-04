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04.01.2018 14:35
Рубрика: В мире

Корреспондент ВГТРК выдворена из Латвии

Текст: Петр Лихоманов

Власти Латвии выдворили с территории страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом сообщает телеканала "Россия 24".

Курлаева обвиняется властями в "угрозе национальной безопасности Латвии" и поэтому должна покинуть страну в течение 24 часов. Об этом сама журналист рассказала в эфире телеканала "Россия 24". Также из Латвии выдворен ее супруг и коллега Анатолий Курлаев.

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"Сегодняшним днем вышло постановление, местные погранслужбы очень удивлены, потому что сами пытаются его прочитать и понять, как это произошло. Будет выдворение, причины пока неизвестны. Сказали, что такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - рассказала Курлаева.

В МИД Латвии выдворение российских журналистов не комментируют, ссылаясь на закрытый характер таких решений, и правило, по которому страны в праве не разглашать "черные списки" нежелательных персон. В этих перечнях на сегодня несколько тысяч имен, в том числе и такие известные россияне как Олег Газманов и Иосиф Кобзон.

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