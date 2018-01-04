Коста забил в первом матче после перехода в "Атлетико"

Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили "Льейду" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

В составе "матрасников" отличились Диего Годин (33-я минута), Фернандо Торрес (37), Диего Коста (69) и Антуан Гризманн (92). Отметим, что Коста забил в своем первом же матче за "Атлетико" после возвращения из "Челси".

Напомним, что мадридский клуб официально представил полузащитника Витоло, перебравшегося из "Севильи", и нападающего Диего Коста только 31 декабря 2017 года. Хотя переходы этих футболистов были оформлены еще несколько месяцев назад, они не могли выступать за команду до января по причине запрета на регистрацию новых игроков.

Кроме того, сегодня "Алавес" в выездной встрече с "Форментерой" одержал победу со счетом 3:1. На этой стадии состоятся еще две игры: "Кадис" - "Севилья" и "Лас-Пальмас" - "Валенсия". Ответные матчи пройдут 9 и 10 января.