Курс доллара опустился ниже 57 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в четверг опустился ниже 57 рублей, свидетельствуют данные торгов. В последний раз доллар находился ниже этой отметки 16 октября 2017 года.

По состоянию на 19.07 мск, доллар опускался на минимуме до 56,87 рубля. Курс евро во вторник колебался возле отметки 69 рублей. Российская валюта укрепилась к доллару на фоне слабо меняющихся цен на нефть. 4 января стоимость мартовского фьючерса на баррель нефти марки Brent колебалась возле 68 долларов.

Торги на Московской бирже в новогодние праздники на валютном, фондовом и срочном рынке, а также на рынках драгметаллов и депозитов проводятся 3,4 и 5 января.

Банк России первый раз в 2018 году установит официальный курс рубля к другим валютам 9 января.