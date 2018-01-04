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04.01.2018 15:35
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов сохранил второе место в общем зачете "Тур де Ски"

Текст: Илья Трисвятский
Несмотря на неудачное выступление в 15-километровом масс-старте свободным стилем в рамках номинально пятого (из семи) этапа "Тур де Ски", прошлогодний победитель престижной лыжной многодневки россиянин Сергей Устюгов сохранил второе место в общем зачете, но его отставание от лидирующего швейцарца Дарио Колоньи увеличилось с 22 до 53 секунд.

Накануне в немецком Оберстдорфе из-за сильного ветра, срывавшего рекламные конструкции, был отменен четвертый, спринтерский этап многодневки. Так что сегодняшний масс-старт был пятым по счету этапом лишь формально, согласно ранее сверстанному календарю. Гонка проходила крайне нервно, со множеством завалов, в большинстве из которых побывали россияне, в том числе и Сергей Устюгов, потерявший много позиций примерно в районе девятого километра. Пострадал и наш Александр Большунов, начинавший гонку третьим в генеральной классификации.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Свой нынешний отрыв от Устюгова Колонья обеспечил в основном за счет успеха на двух промежуточных финишах, где он заработал 25 из 30 возможных бонусных секунд. Итог непосредственно масс-старта следующий: победил норвежец Эмиль Иверсен (29.49,8), на втором месте его соотечественник Синдре Скар (отставание 0,4 сек.), третьим финишировал итальянец Франческо Де Фабиани (0,9 сек). Колонья стал четвертым (3,7). Устюгов - 28-й (11,1), Большунов - 40-й (15,9).

Раз уж "Тур де Ски" является неким аналогом велошоссейных многодневок, то нельзя не заметить, что у велосипедистов при общем финише всему пелотону засчитывается одинаковое время, хотя фактический разрыв может достигать 15-20 секунд. А вот в лыжных гонках время фиксируется реальное, так что и здесь Устюгов проиграл Колонье еще 7 секунд.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Положение в генеральной классификации за два этапа до финиша "Тур де Ски" такое: лидирует Колонья, Устюгов проигрывает 53 секунды, на третье место поднялся норвежец Мартин Сундбю (дефицит 1 мин. 7 сек.), далее идут канадец Алекс Харвей (1.23) и замыкающий топ-5 россиянин Александр Большунов (1.27).

Следующий этап (номинально шестой, фактически пятый) состоится в итальянском Валь-ди-Фиемме. Лыжники снова побегут 15 километров с массового старта, но уже классическим стилем. Напомним, что в "Тур де Ски" не участвует лидер общего зачета Кубка мира 2017/18 норвежец Йоханнес Клебо. 21-летний универсал и новый мировой лидер вида спорта до многодневки выиграл семь из десяти (!) личных гонок КМ, от спринта до 30-километрового скиатлона.

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