Экс-глава штаба Трампа подал в суд на спецпрокурора США по России

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы США. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждают адвокаты Манафорта, спецпрокурор превысил свои полномочия.

Ранее против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса были выдвинуты обвинения по 12 пунктам. Обвинения включают сговор против США, отсутствие регистрации в качестве лоббиста иностранного государства и отмывание денег, но не связаны с участием Манафорта в предвыборной кампании Дональда Трампа. В том числе речь идет о периоде работы Манафорта на правительство Виктора Януковича.