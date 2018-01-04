МИД: Россия предостерегает США от вмешательства в дела Ирана

Новости

Рогозин: "Альфа-Банк" не работал со средствами гособоронзаказа 19:22
Трамп пообещал помочь межкорейскому диалогу 19:14
Названа причина смерти украинской правозащитницы Ноздровской 18:26
Известен третий участник "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу 18:09
В Минске стартовал XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея 18:02
Вашингтон и Сеул отменили учения на время Олимпиады 17:56
В Саратовской области похоронили погибшего в Сирии летчика 17:55
Защищать военнослужащих Северной Осетии будут новейшие "Соколы" 17:40
Похоронен погибший в Сирии пилот вертолета Ми-24 17:39
Для россиян продолжительность полета в Каир сократится вдвое 17:34
Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта 17:26
Северная Осетия получит 8,2 млрд рублей на строительство соцобъектов 17:14
Под Москвой ель задавила дровосека 16:54
Прокуратура занялась сгоревшим автобусом в центре Петербурга 16:49
Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств 16:43
Джиллиан Андерсон ушла из сериала "Американские боги" 16:41
Путин продлил ограничения на перевозки из Украины через Россию 16:35
Владимир Путин изменил состав Совбеза 16:33
Трамп хочет знать избирателей поименно 16:25
Французы назвали сериал "Твин Пикс" лучшим полнометражным фильмом года 16:21
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП 15:55
РФ будет добиваться международной реакции на высылку журналистов из Латвии 15:53
Безвизовые туристы из 15 стран посетили Гродно и окрестности в праздники 15:48
Умер Аарон Аппельфельд, "писатель Холокоста" 15:45
В Иркутской области при пожарах погибли семь человек 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
04.01.2018 13:57
Рубрика: Власть

МИД: Россия предостерегает США от вмешательства в дела Ирана

Текст: Петр Лихоманов
Россия предостерегает США от возможного вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Власти Ирана объявили об окончании "смуты"

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран. Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества. Но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности, и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем. В том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - цитирует ТАСС российского дипломата.

Также, по словам Рябкова, намерение США обсудить события в Иране в рамках заседания Совбеза ООН - не имеет отношения к уставным функциям Cовбеза. Как подрыв договоренностей по иранской ядерной программе оценил Рябков и намерение Вашингтона изменить срок действия этих соглашений.

Главное сегодня

В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость
Корреспондент ВГТРК выдворена из Латвии
Пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно
МВД ужесточит ответственность за хищения с банковских счетов
"Газпром" уложил больше 700 км морского участка "Турецкого потока"