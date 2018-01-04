МИД: Россия предостерегает США от вмешательства в дела Ирана

Россия предостерегает США от возможного вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран. Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества. Но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности, и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем. В том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - цитирует ТАСС российского дипломата.

Также, по словам Рябкова, намерение США обсудить события в Иране в рамках заседания Совбеза ООН - не имеет отношения к уставным функциям Cовбеза. Как подрыв договоренностей по иранской ядерной программе оценил Рябков и намерение Вашингтона изменить срок действия этих соглашений.