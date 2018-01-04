МИД: Россия предостерегает США от вмешательства в дела Ирана

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран. Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества. Но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности, и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем. В том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - цитирует ТАСС российского дипломата.
Также, по словам Рябкова, намерение США обсудить события в Иране в рамках заседания Совбеза ООН - не имеет отношения к уставным функциям Cовбеза. Как подрыв договоренностей по иранской ядерной программе оценил Рябков и намерение Вашингтона изменить срок действия этих соглашений.