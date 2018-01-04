МИД: Вашингтон подрывает договоренности по иранской ядерной программе

Новые требования, которые выдвигают США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), подрывают эти международные договоренности и демонстрируют деструктивный подход Вашингтона к этому международному соглашению. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о намерении пересмотреть сроки действия СВДП и заключить "более долгосрочные соглашения".

"Все сроки, временные диапазоны и рамки, которые были установлены в СВПД, стали результатом тяжелейших, очень продолжительных переговоров. Поэтому сейчас произвольно выхватывать из общего пакета только то, что устраивает американцев, и требовать изменений тех положений, которые, по непонятным для нас причинам, американцев не устраивают - подход деструктивный, он может подорвать с трудом сформированную договоренность", - прокомментировал заявления Пенса Сергей Рябков.

