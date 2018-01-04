Минфин США ввел санкции против иранских компаний

Минфин США расширил санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления по контролю над иностранными активами американского министерства финансов.

В санкционные списки внесены пять организаций и три физических лица.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия антииранских санкций, которые были введены в 1979 году. 4 ноября того года студенты-исламисты взяли штурмом здание посольства США в Тегеране и взяли в заложники 66 человек.

Военная операция по их освобождению закончилась провалом, последних американских граждан освободили только в 1981 году. Инцидент привел к разрыву дипломатических отношений между США и Ираном.