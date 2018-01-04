МВД ужесточит ответственность за хищения с банковских счетов

Министерство внутренних дел РФ планирует в наступившем году ужесточить уголовную ответственность за хищения электронных денег, а также средств с банковских счетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Нововведения в 2018 году в первую очередь связаны с проектами федеральных законов, сопровождение которых осуществляет МВД. Наиболее актуален законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных средств", - рассказали в пресс-центре полицейского ведомства.

Кроме того полицейские в 2018 году акцентируют внимание на раскрытии противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с использованием интернета в целях психологического воздействия на подростков и склонения их к суициду.

В то же время, отметили в МВД, будет осуществляться комплекс мер по противодействию экстремизму, ксенофобии и сепаратизму.