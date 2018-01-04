Похоронен погибший в Сирии пилот вертолета Ми-24

В родном городе под Саратовом похоронили сегодня одного из пилотов российского вертолета Ми-24, потерпевшего крушение в Сирии 31 декабря.

Имя погибшего не называется. Известно только со ссылкой на саратовскую администрацию, что похороны прошли в городе Пугачев, в котором пилот родился и вырос. Там до сих пор живут его мать и сестра.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Погибли два пилота, борттехник получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой.