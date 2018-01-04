Польша назвала условие продления контракта на закупку газа у РФ

Польша ожидает, что российская сторона предложит ей поставки газа на "нормальных рыночных условиях" без привязки к нефтяным ценам.

Об этом заявил в интервью Dziennik Gazeta Prawna замглавы польской энергетической компании PGNiG Мачей Возняк. По словам Возняка, в текущем контракте между двумя странами стоимость газа высока, а сам документ устарел.

"Мы не подпишем контракт, который включает в себя невыгодные и устаревшие предложения и заключающийся более чем на двадцать лет с жесткой привязкой к цене нефти. Если российская сторона сможет предложить нормальные рыночные условия для продажи газа, то сможет принять участие в борьбе за наш рынок", - заявил Возняк.

По его словам, приоритетом Польши является энергетическая безопасность и диверсификация поставок газа. Ежегодный объем потребления газа Польшей составляет около 15 миллиардов кубометров, две трети этого объема приходятся на импорт. Действующий контракт на поставку газа в Польшу из РФ, заключенный в 1996 году, заканчивается в 2022 году. Польская сторона периодически подтверждает намерение не продлевать этот контракт.

Стратегия PGNiG предусматривает наращивание собственной добычи газа и импортных поставок сжиженного природного газа (СПГ). В ноябре 2017 года США заключили первый среднесрочный контракт на поставки СПГ в Восточную Европу. Так, PGNiG тогда сообщала, что в течение пяти лет она получит до девяти танкеров из СПГ-терминала Sabine Pass в штате Луизиана.