Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что эксперимент продлен по 31 декабря 2018 года. Пилотная маркировка лекарственных препаратов запущена в России с 2017 года. На них наносят специальные идентификационные знаки для защиты от контрафакта, по которым с помощью сканера в аптеке или смартфона можно проверить их подлинность. Предполагается, что обязательная маркировка лекарств будет внедрена с 2020 года.

Сейчас в России также работает система маркировки изделий из натурального меха. В декабре 2017 года правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке табачной продукции - он пройдет на добровольной основе с 15 января по 31 декабря 2018 года.