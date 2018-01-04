Президент России возобновил авиасообщение с Египтом

Переговоры по открытию авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх запланированы на апрель. Авиакомпании уже начали готовиться к полетам и бронировать слоты. На возобновление регулярных рейсов не потребуется много времени, говорил ранее глава Минтранса Максим Соколов.

Регулярное авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году после гибели российского A321 над Синайским полуостровом. Взрыв самолета был квалифицирован как теракт. Затем российские специалисты неоднократно инспектировали египетские аэропорты на соответствие нормам безопасности, однако только в середине декабря 2017 года страны подписали протокол о сотрудничестве в этой сфере, открывающий возможности для возобновления регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом.