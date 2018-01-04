Путин продлил ограничения на перевозки из Украины через Россию

Запрет на перевозки товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России продлевается на полгода. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь о товарах, включенных в "санкционный" перечень, и тех, на которые РФ ввела таможенные пошлины. Запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на такие товары действует с 1 января 2016 года.

Ранее эта норма действовала до 31 декабря прошлого года - своим указом президент продлил ее до 30 июня нынешнего года.

Украинские власти, конечно, не раз критиковали такое решение, обвиняя РФ в нарушении норм ВТО.