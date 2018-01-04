Сергей Собянин пообещал бонусы тем, кто пользуется "Тройкой"

Столичные власти создадут программу лояльности для владельцев транспортной карты "Тройка", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

"Льготы для владельцев "Тройки". Почти 90% пассажиров оплачивают проезд в московском транспорте с помощью карты "Тройка". Создадим программу лояльности", - пообещал градоначальник, уточнив, что транспортную карту можно будет использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах, накапливая при этом скидки и бонусы.

Напомним, пассажиры московского общественного транспорта ездят по "Тройке" с 2014 года. Эта электронная карта быстро завоевала у пассажиров популярность именно из-за своей многофункциональности - на нее можно записывать и разовые билеты, и "долгие" проездные. Неудивительно, что власти все время пытаются расширить функционал "Тройки" - например, есть уже одноименные брелки и кольца, работающие так же, как и обычные пластиковые проездные. А к концу 2019 года столичные транспортники обещают сделать массовым еще одно новшество - носителем привязанных к карте билетов станут гаджеты - смартфоны или умные часы. Тогда можно будет не бояться где-то забыть или потерять карту - проезд легко получится оплатить с помощью того гаджета, которым вы пользуетесь чаще всего.