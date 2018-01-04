В Петропавловске-Камчатском произошло ощутимое землетрясение

В Петропавловске-Камчатском после землетрясения рабочие группы приступили к обследованию зданий и сооружений, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в четыре балла.

Толчок произошел на глубине 64 километра, на расстоянии 95-ти километров восточнее Петропавловска-Камчатского. Точные координаты землетрясения: 53,17 северной широты, 160,02 восточной долготы.

К настоящему моменту социального напряжения среди населения нет, сообщают специалисты МЧС.