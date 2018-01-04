В Саратовской области похоронили погибшего в Сирии летчика

В городе Пугачеве Саратовской области состоялись похороны одного из пилотов вертолета, потерпевшего крушение в Сирии.

Как сообщили в Минобороны России, ЧП произошло 31 декабря. Вертолет Ми-24 из-за технической неисправности совершил жесткую посадку в 15 километрах от аэродрома Хама, он сопровождал колонну в районе населенного пункта Аз-Зара. В результате падения вертолета два пилота погибли, борттехник выжил. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Все летчики служили в Бердском вертолетном полку Новосибирской области (аэропорт Толмачево).

По данным администрации города Пугачева, погибший пилот был доставлен на малую родину, где у него проживают мать и сестра.

Это не первый летчик из Саратовской области, погибший в Сирии. В июле 2016 года в поселке Соколовый Саратовского района простились с лейтенантом Евгением Долгиным. Вертолет Ми-25, вторым пилотом которого он был, сбили в сирийской провинции Хомс.