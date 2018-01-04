В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Пестречинском районе Татарстана произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого четыре человека погибли и столько же пострадали.

Как передает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД, Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2114. Четыре человека погибли на месте, четверо пострадавших госпитализированы.

По данным минздрава региона, состояние пострадавших, среди которых пятилетний ребенок и беременная женщина, тяжелое.

На месте аварии для выяснения всех обстоятельств происшествия работают сотрудники ГИБДД.