В Уфе из-за пьяного пассажира такси въехало в здание полиции

В Уфе разбираются в инциденте, произошедшем в дежурной части отдела полиции №6 поздно вечером 3 января. Как сообщает РИА Новости, к дежурившим полицейским обратился водитель такси, который рассказал, что везет сильно пьяного пассажира.

Пока он общался с сотрудниками правоохранительных органов, пассажир, сидевший на заднем сидении, снял машину с ручного тормоза, из-за чего она скатилась к зданию и протаранила дверь. Когда полицейские вытаскивали из салона дебошира, тот начал оправдываться, что сам хотел войти в здание.

В результате происшествия никто из сотрудников полиции или посетителей не пострадал, повреждена лишь стеклянная входная дверь. Тем не менее виновнику придется ответить за свои действия по закону. Видео случившегося появилось в интернете.