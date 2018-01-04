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04.01.2018 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при пожаре под Новосибирском выросло до 10 человек

Текст: Тимофей Борисов
Крупный пожар с многочисленными жертвами тушат сейчас новосибирские пожарные. Огонь вспыхнул на складе производственного цеха. Сначала называлась цифра погибших - 7 человек. По мере прохождения пожарных вглубь ангара найдены еще три тела.
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Установлены личности погибших - это 7 граждан Китая, два - Киргизии и один россиянин.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался рано утром в поселке Чернореченский Искитимского района в помещении ангарного типа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу/ТАСС
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Предварительно речь идет о складе, который принадлежит цеху по производству обуви. Не исключено, что сам цех располагался там же,  как и общежитие гастарбайтеров. Иначе сложно объяснить наличие стольких людей в ангаре в новогодние праздники. На наличие действующего производства в ангаре указывает и сложное расположение перегородок и особенности строения здания.

Пожару сразу был присвоен повышенный класс сложности. Пожарные указали, что на площади около двух тысяч квадратных метров горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым. Как сообщили корреспонденту "РГ" в МЧС, в настоящее время пожар локализован, проводится проливка ангара и разбор конструкций.

Предполагается, что в Новосибирск срочно готовится вылететь глава МЧС России Владимир Пучков.

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