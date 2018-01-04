Крупный пожар с многочисленными жертвами тушат сейчас новосибирские пожарные. Огонь вспыхнул на складе производственного цеха. Сначала называлась цифра погибших - 7 человек. По мере прохождения пожарных вглубь ангара найдены еще три тела.

Установлены личности погибших - это 7 граждан Китая, два - Киргизии и один россиянин.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался рано утром в поселке Чернореченский Искитимского района в помещении ангарного типа.

Предварительно речь идет о складе, который принадлежит цеху по производству обуви. Не исключено, что сам цех располагался там же, как и общежитие гастарбайтеров. Иначе сложно объяснить наличие стольких людей в ангаре в новогодние праздники. На наличие действующего производства в ангаре указывает и сложное расположение перегородок и особенности строения здания.

Пожару сразу был присвоен повышенный класс сложности. Пожарные указали, что на площади около двух тысяч квадратных метров горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым. Как сообщили корреспонденту "РГ" в МЧС, в настоящее время пожар локализован, проводится проливка ангара и разбор конструкций.

Предполагается, что в Новосибирск срочно готовится вылететь глава МЧС России Владимир Пучков.