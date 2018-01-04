При пожаре на складе под Новосибирском погибли девять человек

При пожаре на складе по производству обуви в Искитиме Новосибирской области погибли девять рабочих - в том числе, возможно, иностранные граждане, сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, возгорание было вызвано замыканием проводки. На месте работают правоохранители, ведется проверка соблюдения пожарной безопасности и миграционного учета.

По факту гибели рабочих СК Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Пожар в настоящее время почти потушен. Борьбу с огнем затруднял густой черный дым, образовавшийся из-за горения синтетических материалов. Однако, как сообщает региональное МЧС, замеры специалистов Роспотребнадзора не выявили превышения в воздухе токсичных веществ, угрозы для местных жителей нет.