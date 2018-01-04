Новости

Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае 11:26
СК начал поиск очевидцев аварии в Югре с 10 жертвами 11:21
При пожаре на складе под Новосибирском погибли девять человек 11:13
Токио пообещал наращивать военный потенциал против КНДР 10:36
В Сочи задержали новогоднего стрелка 10:22
В Чечне ликвидировали подозреваемого в расстреле главы полиции 10:02
МИД ФРГ выступил за миротворческую миссию на всей территории Донбасса 09:46
США за год президентства Трампа приняли рекордно низкое число беженцев 09:33
Белый дом обратил внимание на психическое здоровье лидера КНДР 08:31
СМИ: Обломки запущенной КНДР ракеты упали на крупный город 08:07
В США самка гепарда родила в неволе рекордное число детенышей 07:42
Доход от свадьбы принца Гарри оценили в 680 миллионов долларов 07:28
В Петропавловске-Камчатском произошло ощутимое землетрясение 07:02
Число жертв аварии с автобусом в Перу возросло до 51 06:52
В Приморье автомобиль въехал в движущийся поезд 06:30
Власти Австралии разрешили экспортировать марихуану 06:25
В Уфе из-за пьяного пассажира такси въехало в здание полиции 06:07
Трамп назвал своего бывшего советника сумасшедшим 05:12
Из-за снегопада в школах Нью-Йорка отменили занятия 04:52
Ураган "Элеанор" во Франции травмировал 26 человек 04:33
Еще один министр покинул правительство Перу 04:05
Аномально теплая погода порадует москвичей на Рождество 03:35
Нефть подорожала до 68 долларов за баррель 03:04
Власти Ирана объявили об окончании "смуты" 02:37
Таможенники Бельгии нашли в коробках с бананами 7 тонн кокаина 02:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
04.01.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре на складе под Новосибирском погибли девять человек

При пожаре на складе по производству обуви в Искитиме Новосибирской области погибли девять рабочих - в том числе, возможно, иностранные граждане, сообщает прокуратура региона.

В Дагестане произошел крупный пожар в торговом центре

По предварительным данным, возгорание было вызвано замыканием проводки. На месте работают правоохранители, ведется проверка соблюдения пожарной безопасности и миграционного учета.

По факту гибели рабочих СК Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Пожар в настоящее время почти потушен. Борьбу с огнем затруднял густой черный дым, образовавшийся из-за горения синтетических материалов. Однако, как сообщает региональное МЧС, замеры специалистов Роспотребнадзора не выявили превышения в воздухе токсичных веществ, угрозы для местных жителей нет.

Главное сегодня

При пожаре на складе под Новосибирском погибли девять человек
МИД ФРГ выступил за миротворческую миссию на всей территории Донбасса
СМИ: Обломки запущенной КНДР ракеты упали на крупный город
Власти Ирана объявили об окончании "смуты"
Белый дом обратил внимание на психическое здоровье лидера КНДР