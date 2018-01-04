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04.01.2018 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СКР взял на контроль расследование дела о пожаре под Новосибирском

Текст: Тимофей Борисов
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу и проведение всех необходимых действий на месте пожара на обувной фабрике в селе Чернореченское под Новосибирском.

Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По последним данным, пожарные обнаружили в сгоревшем ангаре 10 тел погибших рабочих цеха.

Скорее всего, гастарбайтеры задохнулись и не смогли выбраться из своих жилых бытовок, где не только работали, но и ночевали. Огонь вспыхнул рано утром, там, где хранилась резиновая обувь. Едкий густой дым не оставил шансов на выживание. И это при том, что недавно в помещении цеха и склада проводилась инспекционная проверка и никаких нарушений техники безопасности в ходе нее выявлено не было.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу/ТАСС
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- В ходе расследования уголовного дела будут установлены также все условия, способствовавшие возгоранию и гибели людей. Расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР, - сообщила Петренко.

Она также сказала, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Окончательно причину возгорания установит следствие, но предположительно, причина пожара - замыкание электропроводки. Сейчас температура в Чернореченском - 35 градусов мороза. Китайцы и теплолюбивые киргизы, пытаясь согреться, могли чрезмерно запитать проводку, и она не выдержала напряжения.

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