Северная Осетия получит 8,2 млрд рублей на строительство соцобъектов

Правительство России утвердило перечень социальных-экономических мероприятий, которые должны быть в приоритетном порядке реализованы за счет федерального бюджета в Северной Осетии.

Как указано в распоряжении кабмина, это строительство нескольких спортивных комплексов, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, школ и детских садов, реконструкция систем водоснабжения и очистных сооружений, модернизация больниц и поликлиник.

Все это должно улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, создать благоприятные условия для жизни людей и улучшить условия обучения детей, отмечено в документе.

В общей сложности перечень включает 50 мероприятий, которые должны быть реализованы в 2018-2025 годах. Прогнозный объем финансирования составит 8,8 миллиарда рублей, из них 8,2 миллиарда выделит федеральный бюджет.