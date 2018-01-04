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04.01.2018 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне ликвидировали подозреваемого в расстреле главы полиции

Текст: Екатерина Ковалевская (Чеченская Республика)

Чеченские полицейские обнаружили и ликвидировали ответным огнем 27-летнего жителя села Автуры, разыскиваемого за убийство начальника отделения полиции этого села.

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Как ранее сообщала "РГ", правоохранителя убили в магазине - ему выстрелили в голову, когда он расплачивался за покупки. Напавший на него мужчина забрал табельное оружие и скрылся. Его личность была оперативно установлена.

Министр внутренних дел республики Руслан Алханов рассказал, что во время проведения оперативно-поисковых мероприятий совместно с военнослужащими Росгвардии было установлено местонахождение разыскиваемого, передают РИА Новости.

Подозреваемый оказался ранее судимым, он скрывался на окраине села. Как добавил Алханов, мужчина оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем. Среди силовиков никто не пострадал.

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