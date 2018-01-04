В Чечне ликвидировали подозреваемого в расстреле главы полиции

Чеченские полицейские обнаружили и ликвидировали ответным огнем 27-летнего жителя села Автуры, разыскиваемого за убийство начальника отделения полиции этого села.

Как ранее сообщала "РГ", правоохранителя убили в магазине - ему выстрелили в голову, когда он расплачивался за покупки. Напавший на него мужчина забрал табельное оружие и скрылся. Его личность была оперативно установлена.

Министр внутренних дел республики Руслан Алханов рассказал, что во время проведения оперативно-поисковых мероприятий совместно с военнослужащими Росгвардии было установлено местонахождение разыскиваемого, передают РИА Новости.

Подозреваемый оказался ранее судимым, он скрывался на окраине села. Как добавил Алханов, мужчина оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем. Среди силовиков никто не пострадал.