Новости

Трамп пообещал помочь межкорейскому диалогу 19:14
Названа причина смерти украинской правозащитницы Ноздровской 18:26
Известен третий участник "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу 18:09
В Минске стартовал XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея 18:02
Вашингтон и Сеул отменили учения на время Олимпиады 17:56
В Саратовской области похоронили погибшего в Сирии летчика 17:55
Защищать военнослужащих Северной Осетии будут новейшие "Соколы" 17:40
Похоронен погибший в Сирии пилот вертолета Ми-24 17:39
Для россиян продолжительность полета в Каир сократится вдвое 17:34
Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта 17:26
Северная Осетия получит 8,2 млрд рублей на строительство соцобъектов 17:14
Под Москвой ель задавила дровосека 16:54
Прокуратура занялась сгоревшим автобусом в центре Петербурга 16:49
Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств 16:43
Джиллиан Андерсон ушла из сериала "Американские боги" 16:41
Путин продлил ограничения на перевозки из Украины через Россию 16:35
Владимир Путин изменил состав Совбеза 16:33
Трамп хочет знать избирателей поименно 16:25
Французы назвали сериал "Твин Пикс" лучшим полнометражным фильмом года 16:21
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП 15:55
РФ будет добиваться международной реакции на высылку журналистов из Латвии 15:53
Безвизовые туристы из 15 стран посетили Гродно и окрестности в праздники 15:48
Умер Аарон Аппельфельд, "писатель Холокоста" 15:45
В Иркутской области при пожарах погибли семь человек 14:51
МИД: Вашингтон подрывает договоренности по иранской ядерной программе 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
04.01.2018 17:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Защищать военнослужащих Северной Осетии будут новейшие "Соколы"

Текст: Екатерина Ковалевская (Северная Осетия)

Инженерно-саперный батальон мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированный в Северной Осетии, получил новейшие защитные костюмы ОВР-1 "Сокол".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
На юге России увеличат число полетов боевых вертолетов

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, эти костюмы способны защитить сапера от пуль, летящих со скоростью 550 метров в секунду. Однако, в основном, они предназначены, для того чтобы уберечь военнослужащего от осколков взрывных устройств.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена. Сапер в костюме "Сокол" защищен от мин, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на металл.

Главное сегодня

В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость
Корреспондент ВГТРК выдворена из Латвии
Пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно
МВД ужесточит ответственность за хищения с банковских счетов
"Газпром" уложил больше 700 км морского участка "Турецкого потока"