Защищать военнослужащих Северной Осетии будут новейшие "Соколы"

Инженерно-саперный батальон мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированный в Северной Осетии, получил новейшие защитные костюмы ОВР-1 "Сокол".

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, эти костюмы способны защитить сапера от пуль, летящих со скоростью 550 метров в секунду. Однако, в основном, они предназначены, для того чтобы уберечь военнослужащего от осколков взрывных устройств.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена. Сапер в костюме "Сокол" защищен от мин, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на металл.