При стрельбе в пригороде Краснодара погибли два человека

Сегодня около часа назад в лесополосе у краснодарского поселка Лорис произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Как выяснилось, группа мужчин проводила здесь время. Однако затем один из участников посиделок открыл огонь из охотничьего ружья.

- Два человека получили смертельные ранения, пострадал еще один, он находится в больнице, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статья 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Преступник скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранители. На месте работает следственно-оперативная группа.